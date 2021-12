Comédia teatral com André Gonçalves abre sessões populares

A comédia "Amigas Pero no Mucho", protagonizada por André Gonçalves abre os ensaios no Teatro Sesc Casa do Comércio com ingressos de apenas R$ 1, na sexta-feira, 9, às 21h, e no sábado, 10, e domingo, 11, às 20h.

A temporada oficial da peça começa no dia 17 deste mês e vai até dia 29 de março, aos sábados e domingos, às 20h. "Amigas..." relata o encontro de um grupo de mulheres, onde desabafam sobre seus anseios e dores

Os ingressos está à venda no site Compre Ingresso e na bilheteria do teatro.

