Comédia romântica fala sobre amizade e traição

O espetáculo A-Traídos, que está em turnê pelo país, chega a Salvador para apresentação no Teatro Jorge Amado, neste sábado e domingo, 4 e 5, às 20 horas.

A montagem, que tem direção de Danielle Winits, faz uma reflexão sobre amizade, amor e traição, a partir da história de três jovens. Em cena, os atores Carla Diaz, Bernardo Velasko e Marcos Closato (que reveza o papel com o ator Arthur Aguiar) representam personagens que entram em conflito por conta de um triângulo amoroso.



Identificação

O ator Marcos Closato explica que seu personagem Felipe, um poeta sensível, é apaixonado por Monique, uma estudante universitária. Ela, entretanto, termina se envolvendo com seu amigo Leandro, que é mais descolado e que conhece a paixão de Felipe.



"Trata-se de uma comédia romântica, leve, que agradará a todos, principalmente aos mais jovens que vão se identificar com os conflitos destes jovens", afirma Closato.



O ator conta que no ano passado a montagem estreou com outra trinca de atores. Com este elenco, o espetáculo se apresentou pela primeira vez em março deste ano, em Aracaju. Depois de Goiânia e após Salvador, a peça seguirá para Niterói e Belo Horizonte.



"Tenho um pouco do personagem, com exceção da poesia e do romantismo, e meu desafio foi justamente este: trazer este lado para a cena", diz Marcos Closato.



Cenário

A cenografia, minimalista traz à cena três estrados de madeira ou paletes (pallets em inglês), que são iluminados por três focos de luz. O espetáculo, que tem final surpreendente, não dispensa o humor e peripécias que envolvem uma reviravolta da trama sentimental.



O título já permite a discussão sobre atração e traição. "Até que ponto conseguimos resistir a um envolvimento amoroso quando estamos envoltos também em uma paixão?" é um dos questionamentos.

adblock ativo