Comédia romântica aborda a falta de atenção com o cotidiano

Em turnê pelo país e colecionando boas críticas, chega a Salvador o espetáculo Doidas e Santas, comédia romântica com os atores Cissa Guimarães, Giusepe Oristanio e Tatá Lopes.

A montagem, que será apresentada no Teatro Sesc Casa do Comércio, nesta sexta-feira, 22, e sábado, 23, às 21 horas, e domingo, às 20 horas, é a primeira produção da atriz Cissa Guimarães, que tem 33 anos de uma bem-sucedida carreira no teatro, no cinema e na televisão.

"Aparentemente, o espetáculo trata de separação e crise conjugal, mas, na verdade, fala da falta de atenção das pessoas para o cotidiano. Fala da falta de um olhar mais apurado para o nosso interior e para as pessoas que nos cercam", afirma Cissa Guimarães.

"Hoje vivemos numa dinâmica em que preenchemos rótulos e papéis sociais, mas muitas vezes não somos felizes", a atriz acrescenta.

Trama

Idealizadora do projeto e protagonista da peça que há três anos está em cartaz com sucesso de público, Cissa explica sobre a trama: "Conta a história de uma psicanalista, Beatriz, que tem um casamento duradouro, uma carreira estável e uma família, mas que um dia descobre que não é feliz, que não ri".

No texto de Regiana Antonini, livremente inspirado nolivro homônimo de Martha Medeiros, a personagem Beatriz é casada com Orlando (papel do ator Giuseppe Oristânio), um marido tradicional, amante da cervejinha com futebol nos finais de semana.

A atriz Tatá Lopes, que substitui a intérprete Josie Antello, representa mulheres que cercam a psicanalista da peça: a irmã, a mãe e filha da personagem Beatriz.

Diversão e reflexão

A direção do espetáculo que, segundo Cissa Guimarães, diverte e faz refletir, é de Ernesto Piccolo. Sobre o trabalho como produtora, Cissa diz: "É muito difícil, mas muito gratificante também. Quando se produz, se atinge a maturidade e liberdade de fazer o que se quer", acrescenta.

Cissa, que tem familiares e amigos em Salvador, tem a oportunidade de trabalhar, pela primeira vez, junto aos seus filhos João e Thomaz Velho, que assinam a assistência de direção e o design gráfico, respectivamente.

"O público vai reavaliar seus valores neste espetáculo. É para isto que a arte serve", finaliza.

