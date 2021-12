Comédia 'Quem Tem Culpa Tem Medo' é apresentada no Pelourinho

O grupo Oficina de Teatro Sebastianense apresenta, nos dias 20 e 21 de setembro, a comédia 'Quem Tem Culpa Tem Medo', no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. Dirigida por Cátia Garcez, a peça aborda temas como loucura, preconceito e corrupção.

Em cena, três atores interpretam seis personagens, tendo como cenário um consultório de psicanálise. O texto discute verdades estabelecidas pelo senso comum, sugerindo uma cura para o preconceito.

Os valores dos ingressos são R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). As entradas podem ser adquiridas nas bilheterias do Teatro e no site Sympla.

