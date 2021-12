Comédia que retrata a realidade feminina no casamento chega a Salvador

Com uma temporada de sucesso em São Paulo, a comédia “10 Coisas que não te contaram antes do Casamento”, estreia em Salvador nos dias 7 e 8 de outubro, no Teatro Modulo, na Pituba. O espetáculo, escrito e dirigido por Pablo Diego, aborda a realidade da mulher em diversos aspectos, inclusive do empoderamento feminino. No elenco estão alguns nomes do teatro brasileiro como Almir Martins, Delídia Duarte, Luciana Garcia, Paulo Tardivo, Sullivam Sena e Tiago Pessoa.

O espetáculo conta a história de Hanna (Sullivan Sena), uma garota que namora há sete anos e finalmente é pedida em casamento. Angustiada por ter aceitado o pedido, ela se une a sua melhor amiga Monela (Luciana Garcia), uma garota um pouco "desmiolada" , para invadir a casa da blogueira Blenda Penís (Delídia Duarte, autora do livro que dá nome à peça). Crentes de que Blenda tem todas as respostas para uma vida feliz, elas se deparam com uma realidade bem diferente.

A peça aborda o tema do empoderamento feminino, sem perder o humor. “Assim como no casamento, as pessoas riem e choram durante o espetáculo todo”, comenta o ator Paulo Tardivo (que interpreta Breno e Cadu). Completam o elenco masculino os personagens Claide (Almir Martins, marido da autora) e “O Cara da Net" (Tiago Pessoa, que ainda interpreta a personagem “A mãe”).

