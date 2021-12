Comédia musical trata do encontro de pessoas opostas

A paixão pela dança parece ser a única coisa em comum entre Lily, uma viúva de 72 anos, educada e elegante, e Michael, um professor de dança que não tem papas na língua.

Este é o mote da comédia musical Seis Aulas de Dança em Seis Semanas, com os atores Suely Franco e Tuca Andrada, que chega a Salvador para apresentação no Teatro Casa do Comércio, sexta, 30, e sábado, 31, às 21 horas, e domingo, 1º, às 20 horas.

Por telefone, a intérprete, Suely Franco, 73, 53 de carreira artística, afirma que é a primeira vez que esta peça do norte-americano Richard Alfieri é montada no Brasil.

Ritmos variados

A comédia, que já foi encenada em mais de 20 países, com sucesso de público, também apresenta o universo da dança, já que os atores bailam em variados ritmos, como tango, foxtrot, rock, valsa e chá-chá-chá, por exemplo. As coreografias são de Carlinhos de Jesus.

"A trama, que tem direção de Ernesto Piccolo, gira em torno de uma senhora que contrata um professor de dança para dar-lhe aulas. O grande problema é que eles são muito diferentes. Enquanto ela é fina, ele é desbocado e faz piada de tudo", afirma a atriz.

Suely diz que, de início, os dois personagens não se entendem, "mas depois eles acabam desenvolvendo uma bela amizade", revela. Na montagem, o atrevido Michael, personagem de Tuca Andrada, trabalha porque precisa de dinheiro e anda descrente das pessoas, o que o leva a reagir a tudo com muito cinismo e até, em alguns momentos, com rispidez.

Todas as idades

"É uma peça para todas as idades, leve, divertida", complementa a atriz Suely Franco, que recentemente participou da novela Guerra dos Sexos (também pode ser vista no remake de O Cravo e a Rosa, e no cinema, recentemente participou do elenco do filme MInha Mãe é Uma Peça).

A atriz, que marca presença na TV, no cinema e no teatro, atuou também nas novelas A Favorita, Sete Pecados e O Espigão, além de séries e minisséries como O Sítio do Picapau Amarelo, As Noivas de Copacabana e Você Decide.

Já o ator Tuca Andrada contabiliza atuação nos espetáculos Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida Sexual mais Sadia que a Nossa, O Beijo da Mulher Aranha, O Processo e Orlando Silva - O Cantor das Multidões.

Na TV, atuou em Porto dos Milagres, Suave Veneno, Da Cor do Pecado, Os Mutantes e Poder Paralelo . Atualmente, está em cartaz no elenco de Malhação, fazendo par romântico com Isabela Garcia.

Pernambucano, o intérprete, que se mudou para o Rio de Janeiro aos 21 anos, vem se firmando na carreira. Seis Aulas de Dança em Seis Semanas estreou em São Paulo.

