Comédia musical Forever Young une rock e terceira idade

Seis velhinhos que eram artistas moram em um asilo sob as ordens de uma enfermeira que vive podando a livre manifestação artística do grupo. Tudo muda quando ela se ausenta, pois eles revelam grande alegria e vigor cantando o bom e velho rock’n’rol.

Esta é a trama da comédia musical Forever Yong, que está em turnê pelo Nordeste e será apresentado somente neste sábado, 6, e domingo, 7, às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Indicado aos maiores prêmios de teatro musical como o Bibi Ferreira, Shell, Reverência, dentre outros, e ancorado por algumas boas críticas, o espetáculo, que tem texto do autor suíço Erik Gedeon, promove uma reflexão bem humorada sobre exclusão social na terceira idade.

Diálogo com Shakespeare

O produtor e idealizador do projeto, Henrique Benjamin, que também assina supervisão artística, tradução e adaptação do musical que foi criado há três anos no Brasil, conta que estava na Europa, quando tomou conhecimento do texto bem-humorado e reflexivo de Erik Gedeon.

Na Espanha, vi, do lado de fora, um teatro com casa cheia com o musical Forever Young. Não deu para assistir. Depois, em Buenos Aires, Argentina, presenciei muita gente no teatro para conferir este mesmo texto. Foi aí que acabei assistindo e entendi o sucesso do musical, uma comédia escrachada que faz a pergunta: ‘Como você quer envelhecer’?”, relata Henrique.

Ele conta que as cenas são ambientadas em um antigo teatro. Com o desenrolar do espetáculo, elas também trazem, através de textos entoados pelos personagens, reflexões sobre a vida e a velhice, a partir de peças clássicas do dramaturgo bretão William Shakespeare.

Hamlet, Ricardo III, Othelo e Romeu e Julieta são as obras do bardo inglês citadas com trechos no musical e que emocionam o público. “É muito riso, mas tem momentos que as lágrimas rolam”, diz, afirmando que Jarbas Homem de Mello, dançarino e ator que assina a direção, já integrava o elenco da montagem antes de ficar definido que ele assinaria a encenação.

Duplo desafio

“Foi uma grande surpresa este convite para dirigir Forever Yong. Estava no elenco e quem iria dirigir, primeiro, o espetáculo era Hugo Possolo, um dos fundadores do Grupo Parlapatões e que agora é o novo diretor artístico do Theatro Municipal de São Paulo. Acabou sendo um duplo desafio, pois é a primeira vez, na minha carreira, que conjugo direção e atuação ao mesmo tempo”, afirma.

“Como diretor me preocupei muita com a partitura corporal. Como os personagens são bem idosos e os atores não, a questão vital era orquestrar e afinar gestos com a postura do corpo”, diz, adiantando que estreia em outubro um novo musical com ele e Claudia Raia (sua mulher): Conserto para Dois. “Conserto, neste caso é com S mesmo pois fala de um casal que precisa de alguns ajustes”, adianta.

Sucessos eternos

As músicas da peça , que agradam gerações, são sucessos do rock/pop mundial das décadas de 1950, 60, 70, 80 até chegar aos anos 1990. No repertório, Love Rock and Roll, Smells Like a Teen Spirit, I Wil Survive, I Got You Babe, Rehab, Satisfaction, Sweet Dreams, San Francisco, Let It Be, Imagine, e a emblemática Forever Young. Já na lista nacional, sucessos como Eu Nasci há 10 mil Anos Atrás (Raul Seixas), Do Leme ao Pontal( Tim Maia) e Valsinha ( Chico Buarque de Holanda).

adblock ativo