Comédia mostra encontro entre Sigmund Freud e Salvador Dalí

Comédia que celebra encontro entre dois grandes nomes da psicanálise e do surrealismo chega a Salvador. Trata-se de Histeria, direção de Jô Soares, com os atores Pedro Paulo Rangel, Cassio Scapin, Erica Montanheiro e Milton Levy.

O texto do dramaturgo inglês Terry Johnson mostra a visita do pintor Salvador Dalí a Sigmund Freud, este já padecendo de uma doença incurável, amedrontado com a perseguição nazista aos judeus. Deste encontro, acontece uma série de situações inusitadas e engraçadas.

Para saber como termina este quiprocó, que lança luz sobre intolerância e feminismo, só conferindo a peça, que está em cartaz no Teatro Isba, sexta, 26, e sábado, 27, às 21 horas, e domingo, 28, às 20 horas.

Tarimba comprovada

Por telefone, do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Rangel, o Pepê, como é mais conhecido, contou que entrou na montagem duas semanas antes da estreia para substituir um outro ator (o intérprete Antonio Petrin, que pediu para sair da peça por ter sido diagnosticado com estafa).

"Tive, então, 11 ensaios. A peça é bem complexa e Freud, meu personagem, é um protagonista que atravessa a encenação toda. Então foi encarar o desafio, contar com a ajuda de colegas e de Jô, com quem já trabalhei", afirma.

O ator acrescenta que a peça, que fala da teoria da histeria, tem "comicidade delirante", mas também outras camadas (é bom lembrar que antes a neurose era atribuída somente ao sexo feminino).

Acrescenta que depois da estreia complicada é que teve tempo de melhor burilar o texto. E garante: "O púbico não precisa entender as teorias de Freud para se divertir".



Encontro real

De São Paulo, o ator Cássio Scapin, que faz o papel de Salvador Dalí, afirma que o encontro entre estes homens geniais aconteceu de verdade, embora a peça seja, é claro, uma ficção. "O espetáculo acontece no momento que Freud, que tem doença incurável, quer tomar morfina para aliviar a dor e morrer", diz. Dalí e os outros personagens terminam abalando as certezas do pai da psicanálise.

O ator acrescenta que a atriz Erica Montanheiro faz papel da filha da primeira paciente de Freud diagnosticada com histeria. "Ela vai tomar satisfação a respeito do diagnóstico da mãe", entrega o ator. Milton Levy faz o papel do médico de Freud.

E como construiu seu personagem? "Não é fácil fazer um personagem que já era uma máscara, ele mesmo um personagem. Eleí era a vanguarda das celebridades. Basta dizer que ele se tratava na terceira pessoa", diz Scapin, que é um admirador de Dalí e chegou a visitar sua casa em Barcelona, na Espanha.

Histeria / Sex e Sáb, 21h, e Dom, 20h30/ Teatro ISBA/ (71) 4009-3622/ Sex: R$ 70 e R$ 40 (meia) /Sáb: R$ 90 e R$ 45 (meia) / dom: R$ 80 e R$ 40 (meia)

