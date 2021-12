Comédia "Mistero Buffo" retorna aos palcos de Salvador

Com Domingos Montagner, Fernando Sampaio e Fernando Paz no elenco, o espetáculo "Mistero Buffo" - que há três anos está em circulação pelo Brasil - retorna a Salvador para duas apresentações do Teatro Módulo (Pituba).

A peça do dramaturgo italiano Dario Fo, que é dirigida por Neyde Veneziano, terá sessões no próximo sábado, 31, e domingo, 1º, às 20h. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Com duas indicações ao Prêmio Shell 2012 (Melhor Ator, para Domingos Montagner e Melhor Direção para Neyde Veneziano), o espetáculo, inspirado nos mistérios medievais e na narrativa dos jograis, é uma comédia com quadros que representam histórias bíblicas recriadas pela visão popular, em uma crítica a temas atuais, como a exploração do culto às celebridades, as deturpações da fé e a ganância desmedida pelo dinheiro.

O Mistero Buffo original, criado por Dario Fo em 1969, é uma antologia que reúne mais de 20 monólogos, dos quais foram escolhidos quatro para esta encenação: A Ressurreição de Lázaro, O Cego e o Paralítico, O Louco e a Morte e O Jogo do Louco aos Pés da Cruz.

