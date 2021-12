Comédia "Mau Humor" critica temas da atualidade

Falar do mau humor, comhumor. É o que propõe o comediante, ator e dramaturgo Maurício Ramos, que se apresenta, nesta sexta-feira, 10, às 20 horas, no Teatro Gamboa.

Trata-se da montagem "Mau Humor", primeiro solo da carreira de Maurício, que afirma que transita na contramão daqueles que reforçam o estereótipo do jeito de ser e comportamento do baiano.



"Meu humor é específico. Não tem este apelo regional, de priorizar o jeito de ser e a gíria do baiano. Ele é mais universal", afirma, acrescentando que o público que o acompanha na internet verá um trabalho bem diferenciado das esquetes e séries que apresentou no canal Mais1Filmes.

Imitações



Na primeira parte do espetáculo ele apresenta ao público um de seus personagens, o pastor Thomas, um charlatão que não aceita menos de 30% em doação "voluntária" e que vende produtos. É a critíca do artista a pessoas que se aproveitam da boa fé e religiosidade do povo brasileiro.



A segunda parte do monólogo é dividida entre standup e imitações. Entre elas, uma versão caricata de Caetano Veloso que, indignado com as imposições da indústria fonográfica, canta música popular.



Na terceira parte do monólogo, Maurício representa a Dona Morte, um anjo da morte gay, que adora moda e se defende dizendo que não acaba com a vida de ninguém. "A morte vem explicar que quem mata é fast-food, por exemplo", diz.



Trajetória



Maurício é publicitário por formação, "roteirista e comediante por paixão". Entre outros trabalhos, ele fez participação especial na comédia "Os Mentirosos". Conta que também fez oficina com o diretor e intérprete baiano Fábio Vidal.



A peça "Mau Humor", que tem duração de 60 minutos e classificação etária de 12 anos, será apresentada todas as quartas e sextas, até o final do mês.

