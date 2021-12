Comédia Maratona de Nova York chega a Salvador

Os atores Anderson Muller, o Murat da novela Salve Jorge, e Raoni Carneiro, que interpretou o Osório Pimentel do remake de Gabriela, chegam a Salvador com a comédia "Maratona de Nova York" para curta apresentação sábado, 10, às 21h, e domingo, 11, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

No espetáculo, dirigido por Bel Kutner, os personagens de Muller e Carneiro relembram momentos marcantes de suas vidas enquanto se preparam para a famosa corrida de Nova York. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 60.

