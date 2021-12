Comédia Jingobel continua no Sesc Casa do Comércio

Escrita pelo autor Cláudio Simões, a comédia Jingobel continua temporada no Teatro SESC Casa do Comércio, sempre às sextas-feiras, em fevereiro e março, às 21 horas.

Jingobel conta a história de uma solteirona que é abandonada por seu amante e tem seu relacionamento inesperadamente rompido por telefone. Deprimida e dominada pela fúria, ela acaba por transformar duas visitas inesperadas em reféns. Durante toda a noite, essas três mulheres passam por situações absurdas.

No elenco, os atores Luciano Freire, Wagno Matos, Wilson Macêdo e Leonardo Teles - recentemente premiado no Festival Nacional Ipitanga de Teatro - dão um show de atuação. A direção é do ator, diretor e produtor Márcio Sherrer (que interpreta a Madame Katchup na clássica comédia baiana "Graxeira, Graças a Deus!").

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e estão à venda na bilheteria do teatro, nos balcões Ticketmix e no site Compreingressos.com.

