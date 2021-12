Comédia Forever Young vai ficar em cartaz em Salvador

A comédia Foreve Young, protagonizada por Claudia Ohana, Carmo Dalla Vecchia, Fafy Siqueira e Jarbas Homem de Mello, dentre outros, vai chegar a Salvador para temporada sexta, 18, e sábado, 19 de novembro, às 21h, e domingo, 20, às 19h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

"I Love Rock and Roll", "Smells Like a Teen Spirit", "I Wil Survive" e "I Got You Babe" são algumas das músicas do século passado que ajudam a contar a história de seis senhores, habitantes de um retiro para artistas construído em um antigo teatro. Na ausência da enfermeira responsável por cuidar dessa turma, os simpáticos velhinhos expressam a eterna juventude, voltando a serem as estrelas do rock que um dia foram ou sonharam ser.

Ingressos custam R$ 80 (sexta), R$ 100 (sábado) e R$ 90 (domingo) e estão à venda no site compreingressos.com/catalogodeteatro e no local.

