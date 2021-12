Comédia faz homenagem a Reginaldo Rossi

A atriz Fabiana Karla, admiradora e amiga do cantor Reginaldo Rossi, falecido em dezembro do ano passado, resolveu fazer uma peça com trilha sonora que presta homenagem ao cantor e compositor pernambucano, conhecido como o Rei do Brega.



Trata-se da comédia Nessa Mesa de Bar, que tem estreia nacional em Salvador. A montagem, que tem direção de Marcello Caridade, traz no elenco, além de Fabiana Karla, o ator Leandro da Matta.



A peça, com texto de Francisco Amorim, fica em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio, sábado, 18, às 21 horas, e domingo, 19, às 20 horas.



Carinho mútuo



"Na verdade, sempre fomos amigos, nos frequentávamos e sempre que nos víamos havia uma dose muito grande de carinho mútuo", afirma a atriz. "Como queria fazer algo irreverente e despretensioso, pensei em incluir na trilha deste espetáculo canções de Reginaldo Rossi", acrescenta.



A intérprete pernambucana, que mostra seus dotes de cantora no musical, representa a personagem Alice, uma professora. "É a primeira da minha carreira e uma homenagem minha a esta categoria". Todas as manhãs, Alice trava amizade com um garçom que trabalha em um bar.



Justo no dia em que a personagem resolve entrar neste local -- com o qual o espetáculo é ambientado -- ela fica sabendo que o espaço comercial irá fechar e tentará de todas as formas impedir que isto não aconteça.



A ideia é falar da linguagem dos boêmios frequentadores de barzinhos, passeando pela obra de Reginaldo Rossi (1944-2013), fazendo com que cada espectador se sinta transportado ao ambiente.



Músicas



De acordo com Fabiana, que está no ar na TV com Zorra Total (entre seus personagens mais famosos estão Dilmaquinista, Lucicreide, Dra. Lorca e Dona Gislaine), a trilha traz grandes sucessos de Rossi, como Garçom, A Raposa e As Uvas, As Quatro Estações, Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme e Pedaço de Mau Caminho.



Fabiana Karla escolheu Salvador para o lançamento do espetáculo por conta de pauta disponível, mas acentua que tem muitos amigo baianos, "e o público soteropolitano sempre é muito caloroso".



Além de atuar em comédia, a intérprete versátil mostrou boas atuações em papéis dramáticos, a exemplo da Olga Bastos, da série Gabriela, e a enfermeira Perséfone, da novela Amor à Vida. Este ano, Fabiana publicou seu primeiro livro, O Rapto do Galo, pela editora Rocco Jovens Leitores.



