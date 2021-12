Comédia em Pé entra em cartaz no Teatro Jorge Amado

O espetáculo Comédia em Pé realiza curta temporada neste fim de semana no Teatro Jorge Amado (Pituba). As sessões começam às 20h no sábado, 20, e às 19h no domingo, 21. Os ingressos custam R$ 70 (inteira).

A peça - em cartaz há sete anos e vista por mais de 900 mil espectadores - possui direção e atuação dos humoristas Claudio Torres Gonzaga, Fernando Caruso, Smigol e Victor Sarro, que atuam em pé, apenas com o microfone, e também levam convidados ao palco.

adblock ativo