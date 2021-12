Comédia com Lilia Cabral chega ao TCA

A atriz Lilia Cabral apresenta nos dias 22 e 23, na Sala Principal do TCA, a peça Maria do Caritó, uma comédia que revela valores, costumes e crendices que permeiam o imaginário do povo brasileiro e nordestino.

No texto de Newton Moreno, Maria do Caritó tem quase 50 anos e ainda é virgem, pois foi prometida por seu pai a São Djalminha. Ela faz promessas a Santo Antônio e simpatias para burlar a promessa do pai. Valor: R$ 120 / R$ 60 (filas A a P), R$ 80/R$ 40 (filas Q a Y); R$ 40/R$ 20 (filas Z1 a Z11).

