Comédia Ceará: um estado de graça estreia em setembro

A comédia Ceará: Um estado de graça faz temporada em Salvador, de 27 a 29 de setembro, no Teatro Jorge Amado. Ceará... aborda de um jeito engraçado temas do cotidiano como futebol, casamento, política, família e amizade.

O trio de comediantes do cenário cearense, conhecidos do público, Alex Nogueira (ganhador da edição de 2008 do quadro Quem Chega Lá do Faustão), Bené Barbosa (conhecido como Papudim, participante do quadro Saco de Risada do Faustão) e Eri Soares (apontado como o novo nome do humor no Ceará) comandam o espetáculo.

