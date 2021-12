Comédia As Perigas fica em cartaz em bar no Rio Vermelho

A comédia "As Perigas" vai entrar em cartaz no Zen Dining & Music, no Rio Vermelho, com apresentações às quartas-feiras de março, às 20h. No palco, estarão cinco amigas, com personalidades diferentes, que representam a diversidade do universo feminino. Os ingressos custam R$ 60 (inteira).

Com texto das atrizes Sara Galvão e Clarissa Napolli e dirigido pela própria Sara e Jorge D'Santos, o espetáculo vai mostrar histórias atrapalhadas e situações divertidas que as mulheres passam quando o assunto é o relacionamento com os homens, e apenas confessáveis para as amigas.

