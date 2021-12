Comédia aborda conflitos dos 30 anos

O espetáculo Confissões de Mulheres de 30, que estreia nesta sexta-feira, 14, às 20 horas, no Teatro Módulo, leva ao palco personagens que dão depoimentos sobre os conflitos que envolvem as mulheres trintonas.

Os desencontros amorosos, a relação com os filhos, a luta para ter uma estabilidade financeira, o diálogo com ex-maridos e descontrole emocional, entre outras questões, são abordados com leveza e muito humor.

O diretor Fernando Gomes explica que Domingos Oliveira (diretor de Confissões de Adolescentes em 1992) montou esta peça em 1993. Foi escrita originalmente por CaCá Mourthé, Clarice Niskier, Clarice Derzié Luz, Dedina Bernadelli, Lenita Plonczynki, Maitê Proença e Priscila Rozenbaum, tendo muito sucesso de público.

Atualidade

"Apesar da defasagem de tempo, o texto continua atualíssimo, os questionamentos não mudaram muito nestes anos", afirma Gomes, que acrescenta: "O discurso das personagens deve provocar identificação com o público" (feminino, principalmente).

O elenco leva ao palco cênico - ambientado com poucos elementos - Nanda Lisboa, Mariana Moreno e Mariana Borges, que representam personagens com diferentes perfis.

Mariana Moreno afirma que sua personagem (todos têm o mesmo nome das intérpretes) é separada e vive os problemas típicos envolvidos na relação com o ex-marido e filhos.

A personagem Nanda é aquela que foi casada, mas não tem filhos e quer constituir uma família. Já a personagem de Mariana Borges está tentando se encontrar.

Textos confessionais

A peça traz textos confessionais bem-humorados e, de acordo com o diretor, prioriza a reflexão com leveza. Mariana Moreno afirma que os modelos apresentados também serviram de reflexão para as atrizes. "Fico sempre me perguntando em qual deles me encaixo um pouco", brinca.

Nanda Lisboa atuou nas novelas Araguaia e Sangue Bom. Mariana Moreno, que também é produtora, atuou em Apartamento 1201 e Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. Já Mariana Borges, bailarina clássica de formação e ex-atleta, integrou elenco de Pavio Curto e O Sumiço da Santa.

