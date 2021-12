Comédia A Atriz Que Não Sabia Morrer reflete sobre o teatro

O espetáculo A Atriz Que Não Sabia Morrer estreia nesta sexta-feira, 4, às 20 horas, no Teatro Sesc Senac Pelourinho. Trata-se de uma comédia que leva ao palco os atores Marcos Machado e Irema Santos. Os dois intérpretes estão comemorando, cada um, 35 anos de carreira artística.

A peça é uma adaptação da obra As Camas e os Cães, de Adelice Souza. O diretor Edinilson Pará, que assina a adaptação com Cilene Canda, informa que a peça utiliza o recurso do metateatro.



"O conto que dá o titulo ao espetáculo é o fio condutor da trama, que apresenta a história de um grupo de teatro mambembe, formado por dois atores. Enquanto relembram momentos bons da carreira, os intérpretes-personagens representam trechos de cena que integram o repertório do grupo", afirma o encenador.

Edinilson destaca que os trechos representados pelos personagens-atores também foram adaptados da obra de Adelice Souza.



Camarins



A cenografia leva ao palco dois camarins de teatro, que são separados por um pequeno palco, onde se alternam as cenas dos espetáculos fictícios.

"A minha maior dificuldade neste projeto foi tentar levantar dinheiro para a produção, já que tenho dois bons atores", acrescenta Edinilson.



Ele salienta que a montagem só se viabilizou graças ao Edital Arte em Toda Parte, da Fundação Gregório de Mattos. O aporte financeiro para o projeto foi de R$ 30 mil.



Experientes



Marcos Machado, que é paulista, trabalhou com nomes consagrados do teatro brasileiro, como Eva Wilma, Rodolfo Mayer, John Herbert e Arlete Montenegro. Ainda em São Paulo, em 1988, foi indicado para o Mambembe de Melhor Ator por sua atuação na peça O Planeta Lilás, de Ziraldo.

Em Salvador desde 1991, destacou-se, entre outras, pela atuação nas montagens Na Selva das Cidades, de Bertolt Brecht, direção de Deolindo Checcucci; Escorial, de Michel de Guelderode, direção de Edinilson Motta Pará, e A Comédia do Fim - Quatro Peças e Uma Catástrofe, de Samuel Beckett, direção de Luís Marfuz. No cinema, atuou nos filmes Tieta, de Cacá Diegues, e Lua Violada, de José Humberto.

Super Outro



Já Irema Santos participou, entre outras, das montagens O Rei da Vela, Seis Personagens à Procura de um Ator e Uma Mulher Vestida de Sol. No cinema fez Pau Brasil , de Fernando Belens, e o antológico O Super Outro, do cineasta Edgard Navarro.

Hamilton Lima assina a cenografia da peça. O figurino é de Cilene Canda, que também assina a produção com Edinilson Pará. Já os adereços são de Meire Marques. A montagem fica em cartaz sempre às sextas e aos sábados, até o dia 3 de maio.

