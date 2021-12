Começa venda de ingressos para ópera Carmen

Começou nesta segunda-feira, 27, a venda de ingressos antecipada para a ópera Carmen. Os bilhetes serão vendidos inicialmente para os clientes Ourocard Banco do Brasil até o dia 2 de setembro. A partir do dia 3, o público em gerão poderá comprar os ingressos, à venda nas bilheterias do Teatro Castro Alves (TCA), Campo Grande, e nos postos do SAC dos shoppings Barra e Iguatemi.

A ópera ficará em cartaz no TCA entre os dias 13 e 17 de setembro, às 20h. A obra do compositor francês Georges Bizet, aborda, em quatro atos, a história de uma bela cigana que enxerga amor e paixão como sentimentos livres. No entanto, os encantos de Carmen são capazes de aprisionar os homens e torná-los reféns dela, e de si mesmos.

Com regência de Pino Onnis, concepção e direção de Francisco Mayrink, direção de cena de Elisa Mendes e produção cultural de Virgínia Da Rin, a ópera reúne a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), o Coro da ALBA, o Coro Infantil do Neojiba e o Balé da Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (Edace).

