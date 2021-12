Com atores globais, Paixão de Cristo atrai multidão

O maior teatro a céu aberto do mundo recebe mais vez a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. A emoção toma conta do público, que esse ano devem chegar ao número de 70 mil espectadores. No elenco, atores globais como Igor Rickli (Jesus), Humberto Martins (Pilatos), Paloma Bernardi (Maria), além dos pernambucanos José Barbosa (Judas) e Camila Salles (Maria Madalena). Ao todo, a encenação conta com outros 46 atores, além dos 400 figurantes. Confira os detalhes no vídeo.

