Coletivo Saladistar oferece curso de iniciação teatral

As inscrições para o curso de iniciação teatral, oferecido pelo Coletivo Saladistar Produções, começaram na manhã desta quinta-feira, 7, em Salvador.

As aulas acontecerão, aos sábados, entre 9 de julho a 17 de dezembro, das 14h às 17h, na Bouche D'Lenfer, sede do Núcleo Viansatã de Teatro Ritual, que fica no Largo Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho.

O curso possui carga horária total de 100 horas e certificado válido para retirada do registro profissional. A primeira aula experimental é gratuita.

Para os interessados, maiores informações estão disponíveis no site do coletivo.

