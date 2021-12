Coletivo Alfenim se apresenta no Teatro Gamboa Nova

Pela primeira vez em temporada em Salvador, o grupo paraibano Coletivo Alfenim traz para a capital baiana o projeto Figurações Brasileiras, no qual apresenta o espetáculo Memórias de um Cão, que mergulha no universo de Machado de Assis. O grupo realiza apresentações gratuitas de 5 a 16 de agosto no Teatro Gamboa Nova.

As sessões acontecem de quarta a sábado, às 20 horas, e aos domingos, às 17 horas. Além das apresentações do espetáculo, o grupo promoverá a oficina Exercícios Para Uma Cena Dialética, com o diretor teatral e dramaturgo Márcio Marciano, nos dias 10 e 11 de agosto, das 19h às 22h, no Espaço Xisto Bahia.

adblock ativo