Claudia Rodrigues traz peça a Salvador

A atriz e humorista carioca Claudia Rodrigues vai estrear a comédia Muito Viva, de Rogério Blat, de 17 a 19, no Teatro Jorge Amado, em Salvador. Atriz de grandes sucessos, como A Diarista, Sai de Baixo e Zorra Total, a peça conta a história das dificuldades que uma faxineira tem de sobreviver num mundo repleto de situações inusitadas, do qual se diz vítima. Com direção de Ernesto Piccolo, espetáculo de qualidade que espera agradar e emocionar as pessoas.

Depois de um tempo parada por problemas de saúde, você agora retorna aos palcos com a peça Muito Viva, não é verdade?

Do Zorra eu nunca saí.. Eu faço a Ofélia direto e tá tudo certo. Agora estou nessa peça, que é uma personagem que eu tenho há muito tempo. O Ernesto Piccolo, há muitos anos, ele fez comigo o Caça Talentos e me dizia que ia me colocar no palco. E agora estou no palco e acho que vai ser o sucesso mesmo, porque está muito bacana.

Fale um pouco sobre a Litinha, seu personagem na peça.

O espetáculo conta a história da Litinha e o Ítalo Guerra, que é um menino muito bacana, fez parte do elenco de apoio de Fina Estampa e Cinquentinha. Ele fez outras peças, mas agora ele está nessa Muito Viva e faz nove personagens.

Você é uma só, não?

Uma só e chega. O espetáculo conta um pouco a história da Litinha, que é a personagem dela, e aí o que ela vai pontuando, o Ítalo vai fazendo os personagens, acrescenta Ricardo Fernandes, seu produtor e amigo. Você está vendo que eu preciso de alguém comigo. A minha personagem é assim: ela é uma mulher que apanha do marido , mas desconta nas crianças. É assim que ela vive. É sacanagem mesmo, mas o que é ela pode fazer? Acho que isso é uma coisa também, pode ser que a crítica venha em cima da gente. Mas outro dia o Ítalo estava ouvindo o rádio e ele me disse que tinha ouvido a Litinha no rádio: era uma mulher falando que tinha batido na criança e não podia bater em criança. E tem um pedaço da peça que ela fala que tem um personagem que se chama Tripa, que é o chefe do tráfico da comunidade, e ele diz que não se pode bater em criança. E ela fala que isso era um absurdo porque nem no próprio filho você pode bater. O Tripa fala para ela que uma das coisas na comunidade é que não se pode bater em criança. Como ele é o chefe do tráfico e ela diz na peça que o Trairinha ( filho) era um moleque chorão. A vizinha dela é mãe do chefe do tráfico, conta pra ele. Ele pega a Litinha, leva para o alto do morro e fala pra ela que não pode bater em criança na favela: ou a gente vai raspar a sua cabeça ou quebrar os pés.

Mas que opção....

Mas como eu sou muito vaidosa, então eu não posso raspar o meu cabelo porque ele é muito bonito e vai que nasce carapinha, então eu deixei os dois pés. Ele quebrou os meus pés. Na verdade, eu faço uma diarista que trabalha na casa de várias pessoas e também trabalha em um teatro. Ela faz diárias em um teatro. E, num determinado dia, a peça que ia ser apresentada foi cancelada e o produtor para não perder a venda dos ingressos pede para ela contar a sua vida já que a Litinha era muito engraçada e tinha histórias muito boas. Aí a Litinha fala das histórias que se passam na casa de cada patrão que ela já esteve. Ela é uma pessoa que não pára em nenhum emprego. Por ingenuidade mesmo. Ela é pura de coração (risos). E no teatro é o lugar onde ela fica mais tempo. Ela se descobriu atriz e tem vontade de dar segmento a sua carreira. Porque ela gostou do contato com o público, do aplauso. Acho bonito. Quero passar o resto da minha vida com os aplausos, com todo o mundo rindo de mim.



Como você se prepara para o espetáculo?

Tem gente que aquece. O Ítalo é demais porque aquece todo dia e toda a hora. Eu nunca aqueci hora nenhuma. Vai ver que eu sou antiga. Antigamente, nego não fazia alongamento, nem vocal. Eu faço exercícios vocais, mas tudo bem. Não faço aquecimento corporal. Isso não me faz feliz (risos). Posso fazer uma coisa ou outra. Faço exercícios de alongamento em casa, coisa e outra. E a Litinha já vem dentro de mim há muitos anos, desde o tempo de Caça Talentos.

A diarista vai voltar?

Está nas mãos de Deus.

adblock ativo