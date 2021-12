Claudia Raia traz musical para Salvador em abril

Depois de fazer sucesso com o musical "Crazy For You" em 2014, agora Claudia Raia traz para Salvador o espetáculo "Raia 30 - O musical", que celebra as três décadas de carreira da atriz. As apresentações estão marcadas para os dias 22, 23 e 24 de abril, no Teatro Castro Alves, e os ingressos vão de R$ 50 a R$ 200.

O projeto tem direção de José Possi Neto e texto de Miguel Falabella. "Raia 30 - O Musical " faz um grande mergulho na trajetória de Claudia. Figuras importantes em sua vida profissional, como a mãe Odette e a irmã Olenka, são homenageadas.

O espetáculo é uma superprodução que conta com 14 atores, 32 técnicos, orquestra, 200 figurinos, 10 trocas de roupa (todas com menos de um minuto), uma equipe de 110 profissionais e quatro carretas de cenografia, iluminação e sonorização.

No musical, as passagens mais transformadoras de sua vida estão presentes: a ida para New York (EUA) e o contato com os musicais e a arte de Bob Fosse, uma das grandes referências da atriz, além da viagem para a Argentina e a experiência com o corpo de baile do teatro Cólon. A estreia em "Chorus Line" e a entrada no mundo televisivo também estão presentes.

