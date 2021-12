Cláudia Abreu e Clara Gueiros trazem "Pluft" a Salvador

Clássico do teatro infantil, Pluft, o Fantasminha, da dramaturga Maria Clara Machado (1921-2001), chega a Salvador. A montagem, que traz a atriz Cláudia Abreu como protagonista, será apresentada neste sábado e domingo, às 16 e 18 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio.



Na trama, a menina Maribel é raptada pelo Pirata Perna-de-Pau, que busca o tesouro do avô da garota. Ela é ajudada por Pluft, um fantasminha que tem medo de gente, por sua família fantasmagórica e pelos seus amigos, os marinheiros João, Julião e Sebastião.



"Eu fiz a peça há 10 anos para a minha filha Maria e agora fiz para os outros três filhos que vieram depois, a Felipa, o Zé Joaquim e o Pedro Henrique", afirma a atriz Cláudia Abreu, que também faz sucesso na TV, representando a personagem Pamela Parker-Marra da novela Geração Brasil.



Peça fundamental



Sobre Pluft..., Cláudia Abreu afirma: "É o maior clássico da Maria Clara Machado, sem dúvida, a maior escritora brasileira de peças infantis. É uma peça fundamental para a formação cultural e afetiva das crianças, pois é cheia de poesia".



"O que eu mais ouço do público é que a peça já foi vista por várias gerações de uma mesma família, pois estreou em 1955", complementa a atriz.



Além de Cláudia Abreu, o espetáculo, produção de O Tablado, traz ainda Maria Clara Gueiros, José Lavigne, Thelmo Fernandes, Miriam Freeland, Sergio Maciel, Pedro Kosovski e João Sant'anna, sob a direção de Cacá Mourthé.



Geração nem-nem



Formada em filosofia, a intérprete fala como vê a geração nem-nem (de acordo com especialistas, é a chamada geração que nem estuda, nem trabalha), um dos temas debatidos pela novela Geração Brasil.



"Pessoas improdutivas sempre existiram, mas agora o número de pessoas nessa condição de nem estudar e nem trabalhar ficou mais gritante. Pode ser que, com a internet, as pessoas passaram a inventar uma vida paralela, aonde elas criam uma imagem de felicidade e produtividade. Isso mascara o que elas são de verdade", salienta.



Cláudia conta que tem uma produtora de cinema e TV, a Zola, com a qual desenvolve vários projetos para o público infantil. "Sinto falta de termos mais produções nacionais voltadas para esse público", afirma.



Laços afetivos



Já o ator José Lavigne, diretor de TV e teatro (atualmente dirige Na Moral, com Pedro Bial), afirma que é um prazer contracenar com amigos de O Tablado, espaço voltado para o teatro, onde se iniciou profissionalmente, assim como Cláudia Abreu.



Lavigne conta que mesmo hoje O Tablado tem foco no teatro amador (foi lá que Pluft, o Fantasminha ganhou sua primeira montagem). Na peça ele representa Gerúndio, um marinheiro fantasma, que passa o dia inteiro dormindo dentro de um baú. "É a quinta vez que atuo em Pluft..., sendo três vezes como Tio Gerúndio", afirma. Acrescenta que os artistas que vieram de O Tablado têm fortes laços afetivos.



Na Moral



Sobre o Na Moral, diz que está feliz em levantar discussões de temas polêmicos e anuncia mais programas na próxima temporada. "Em virtude da Copa e das eleições, só gravamos sete", afirma.



