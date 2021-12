Clássicos da literatura infantil são encenados na cidade

O público infantojuvenil pode escolher assistir entre dois clássicos da literatura mundial, que foram transpostos para o palco: Branca de Neve e os Sete Anões e A Bela e a Fera. O musical Branca de Neve e os Sete Anões, a partir desta sexta-feira, 23, até domingo, 25, ocupa a Sala Principal do Teatro Castro Alves. Trata-se de uma megaprodução, com vários efeitos especiais. Já a peça O Natal Encantado da Bela e a Fera, que traz recursos cinematográficos, está em cartaz neste sábado, 24, e domingo no Teatro Sesi Casa do Comércio.

Inspirado nos contos dos Irmãos Grimm, o musical Branca de Neve e os Sete Anões tem como atrações projeções tecnológicas em 4D, além de 50 profissionais, entre 27 atores e 23 técnicos. O espetáculo conta, ainda, com mais de 180 figurinos e cinco cenários rotatórios. O diretor e produtor italiano Billy Bond informa que a superprodução já foi vista por quase 300 mil espectadores e que, depois da apresentação em Salvador, seguirá para o Peru, o Chile e a Argentina.

Ilusionismo - "O espetáculo tem ainda recursos de gelo seco, que trazem neve e vento de folhas à sala de espetáculo, além de número de levitações e ilusionismo e pirotecnica, que encantam o público. Não falta a transformação da personagem Rainha em Bruxa Má, com as explosões e o cheiro de maçã que invadirá o teatro", entrega.

Na trama, a Rainha não se conforma com a beleza de Branca de Neve, a abandona na floresta e, após se transformar em um bruxa, a envenena com uma maçã. "Na adaptação para o teatro, que tem duração de uma hora, mostramos a história de Branca de Neve até depois do casamento", reforça o toscano Billy Bond, que também informa que, nesta história, tem até um aliado da rainha: o príncipe do mal. Vanessa Ruiz faz Branca de Neve, Márcio Yáccof, o Príncipe, Milky Motta, a Rainha, e Simony Lino, a Bruxa.

Aparência animalesca - Na trama de O Natal Encantado da Bela e a Fera, o casal vive feliz em seu castelo. É época de Natal, mas Fera não gosta da festa, pois foi justamente nesta época que ele adquiriu sua aparência animalesca. Mesmo com todo o desprezo que Fera sente pela data, Bela pede aos objetos encantados que entrem no clima festivo.

O espetáculo, que tem duração aproximada de 60 minutos, tem direção de Rogerio Silvestre. No elenco, entre outros, Rafaela Barbosa Silva, Cíntia Moreira da Costa e Pedro Henrique Ribeiro .

