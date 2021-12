Clássico de O'Neill brilha no Prêmio Braskem de Teatro

A iniciativa da Companhia de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba) de montar o clássico Longa Jornada Noite Adentro, texto inédito nos palcos baianos do norte-americano Eugene O'Neill (1888-1953), rendeu bons frutos na 21ª edição do Prêmio Braskem de Teatro.

A montagem faturou quatro dos oito troféus entregues em uma cerimônia no palco principal do Teatro Castro Alves na noite desta quarta-feira, 23. Além de Melhor Espetáculo, a peça levou as categorias Melhor Diretor (Harildo Déda), Melhor Atriz (Joana Schnitimann) e Prêmio Especial (pela iluminação e cenografia de Eduardo Tudella).

Os outros destaques da cena baiana em 2013, segundo o Prêmio Braskem, foram a montagem Barrinho (Espetáculo Infantojuvenil), Cláudio Machado (Melhor Ator pela atuação em Destinatário Desconhecido), Ângelo Fábio (Melhor Texto pelo espetáculo Casulo) e Amaurih Oliveira (Revelação pelo trabalho em Éramos Gays).

A festa de premiação teve momentos de grande emoção, no palco e na plateia que lotou o teatro. Talento reconhecido na cena local, Joana Schnitmann não controlou a alegria. "Mainha, eu consegui, mainha!", gritou ela, ao subir ao palco para receber o troféu.

Elenco e equipe técnica do infantojuvenil Barrinho prestaram, ao receber o prêmio, uma homenagem à escritora Mabel Velloso, que este ano está completando 80 anos.

Outro que não segurou a emoção, indo às lágrimas, foi o consagrado Lázaro Ramos, um dos homenageados com troféu especial.

"Sempre quis ganhar um Braskem", disse o ator, que dedicou o prêmio à atriz Auristela de Sá, do Bando de Teatro Olodum, recentemente falecida.

Melhor diretor, o veterano Harildo Déda recitou texto de cordel, lembrando o saudoso encenador João Augusto, um dos pioneiros do Teatro Vila Velha.

Diversidade

A cerimônia, dirigida por Paulo Dourado e conduzida pelo ator Jackson Costa e pela cantora Margareth Menezes, teve grande movimentação e atrações diversificadas.

Permeando o anúncio dos vencedores, as apresentações no palco criaram um mosaico cultural a partir da aparição de manifestações culturais típicas da Bahia - como Nego Fugido e Os Cãos, além do sambista Riachão.

