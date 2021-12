Cissa Guimarães chega a Salvador com peça "Doidas e Santas''

A atriz Cissa Guimarães estará em Salvador com o espetáculo “Doidas e Santas” nos dias 27 a 29 de julho, no Teatro Isba, em Ondina. A peça, idealizada pela atriz, é a primeira produção dela em mais de 30 anos de carreira no teatro.

No palco, o público acompanhará a trajetória de Beatriz (Cissa Guimarães), uma psicanalista em crise no casamento. O marido dela (Giuseppe Oristânio) é machista e não aceita a separação.

Além deles, também estão presentes “as mulheres da vida” de Beatriz: irmã, mãe e filha, personagens vividas pela atriz Josie Antello. A plateia irá vivenciar alegrias, desilusões, neuroses da vida urbana, as relações amorosas e o poder transformador da coragem e do afeto.

Cissa se inspirou nos textos da jornalista e escritora porto-alegrense Martha Medeiros para tocar o projeto e convidou o amigo Ernesto Piccolo para dirigi-la. Ele foi diretor de "Divã", com Lilia Cabral. Esta peça também foi adaptada da obra homônima de Martha Medeiros.

O espetáculo acontecerá nos dias 27, às 21h; 28, às 20h; e 29, às 19h. Os ingressos, que podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Compre Ingressos, custam de R$ 55 a R$ 88.

