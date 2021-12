Cissa Guimarães apresenta "Doidas e Santas" em Salvador

As atrizes Cissa Guimarães e Josie Antello e do ator Giuseppe Oristânio apresentam a peça "Doidas e Santas" em Salvador. O espetáculo será encenado nos dias 27, 28 e 29 de julho, no Teatro ISBA. Os horários de início da peça serão diferentes por dia, na sext-feira às 21h, no sábado às 20h e no domingo às 19h.

Através dos textos de Martha Medeiros, Cissa Guimarães idealizou "Doidas e Santas", que irá apresentar as inquietações da mulher moderna, envolvendo marido, filhos, realização profissional e beleza.

Na trama o público conhecerá a psicanalista (Cissa Gruimarães) em crise em seu matrimônio com o marido (Giuseppe Oristânio) que possui traços machistas e não aceita o divórcio. Em cena também irá entrar a irmã, mãe e filha da personagem principal, as três serão interpretadas por Josie Antello.

