Cirque Por Julieta chega a Salvador

O espetáculo Cirque por Julieta, segunda montagem do Núcleo Viansantã de Teatro Ritual, fica em cartaz no Largo do Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho, até o dia 18 de abril, sempre às sextas e sábados, com início às 19h.

A peça é um mergulho no misterioso sentimento do amor, em uma releitura de Romeu e Julieta, tragédia de William Shakespeare. Com entrada franca e ares de circo-cabaré antigo em um espaço aberto e múltiplo, o espetáculo propõe um tríplice pacto entre os espectadores, os atuantes e as tempestades advindas das escolhas apaixonadas, levando às ruas a pesquisa artística, poética e religiosa do grupo.

