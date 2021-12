Circo de pulgas mostra a arte do teatro das miniaturas

A montagem "O Maior e o Menor Espetáculo da Terra - Circo de Pulgas", que conjuga teatro, mímica e humor, chega à capital baiana. O grupo, do Rio de Janeiro, que completa 21 anos, se apresenta na Caixa Cultural de Salvador, de sexta a domingo, às 14 e às 16 horas.

Alvaro Assad, que assina texto, direção e atuação com Melissa Teles-Lôbo, explica que o circo de pulgas faz parte de uma arte tradicional que teve seu início no século 18 na Europa e que geralmente era feito por um único ator / apresentador / doma dor.



"No nosso caso, temos um apresentador, que sou eu, e dois assistentes, os atores Marcio Moura e Melissa Teles Lôbo. Outra particularidade é que os circos de pulgas tradicionais tinham, em média, 60 centímetros e o nosso tem cenário de 1m e 20, daí o porquê do título da montagem", diz Assad.

Miniaturas



O Maior e o Menor Espetáculo da Terra - Circo de Pulgas do Etc e Tal leva ao palco uma estrutura de circo em miniatura, com refletores, lona, picadeiro, canhões, corda bamba, cama elástica, trapézio, microfones, cortinas, bolas de equilíbrio, entre outros equipamentos circenses.

Assad chama a atenção para o cenário de Domingos Montagner, da Cia LaMínima, que faz pesquisa e réplica do circo de pulgas tradicional. Domingos, que também atua no circo, além de cinema e te atro, é conhecido do grande público pelos papéis nas novelas Cordel Encantado e Joia Rara.

Ilusionismo

O figurino, de Fernanda Sabino (Artesanal Companhia de Teatro), traz réplica do Circo de Pulgas do século 18, época em que a situação higiênica deixava a desejar e que as trupes eram mestras em conduzir a imaginação da plateia.



"Algumas pessoas afirmam que chegam a enxergar as pulgas no espetáculo", afirma Alvaro Assad, sobre a montagem, que alia técnicas de ilusionismo, histrionismo, pantomima. Tudo com muito humor.



Ele informa que o espetáculo, criado há quatro anos, chega a Salvador depois de ter se apresentado em Recife. Depois seguirá para Fortaleza.

O grupo Etc e Tal, que já se apresentou em países como Alemanha, Dinamarca, Portugal, França, Argentina e Paraguai, foi criado no Rio de Janeiro e em 2014 comemora 21 anos de atuação.

Oficina

Além da apresentação, será ministrada a oficina Histórias e seus caminhos, por Marcio Moura, um dos atores do grupo. As inscrições são gratuitas, pelo e-mail oficina@etcetal.art.br e são destinadas, prioritariamente a professores e arte-educadores.



Os melhores circos de pulgas dos séculos 18 e 19 eram construídos por relojoeiros suíços, que tinham destreza para lidar com mínimas e complicadas engrenagens.

