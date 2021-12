Circo de Marcos Frota se instala ao lado do Aeroclube

O Marco Frota Circo Show mudou de endereço. Após passar alguns dias no estacionamento do Shopping Iguatemi, o circo ficará montado na Avenida Octávio Mangabeira, estacionamento próximo ao Aeroclube a partir do dia 7 de dezembro.

O circo está na cidade com a turnê "Daqui", que completa 25 anos, e funciona de segunda a domingo, com sessões às 17h e 20h. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 40 (inteiras).

