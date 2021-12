Circo de Marcos Frota incorpora a Bahia em espetáculo

Telões espalhados pelo picadeiro vão exibir imagens que remetem à cultura baiana, simultaneamente com a apresentação dos artistas, durante a temporada do circo de Marcos Frota em Salvador. "Vamos fazer um espetáculo com a cara da Bahia, com elementos da cultura e da culinária", conta o fundador do circo, que traz à cidade o espetáculo "Daqui". A estreia vai acontecer nesta sexta-feira, 28, no estacionamento do Shopping Iguatemi.

Comemorando 25 anos do seu circo e 57 anos de vida, Frota vai trazer para Salvador, uma das três cidades que ele considera melhor para o universo circense, uma surpresa para o público. O artista, que já se apresentava como trapezista e assumiu a função de apresentador do espetáculo, vai estrear como palhaço.

"Acho que já chegou a hora de assumir esse personagem. Sempre achei que tinha um vaco na minha relação com o circo e vou ocupar isso agora. Vou entrar no picadeiro como Klaus, como palhaço, é o caminho natural", diz ele, que ainda está em processo de desenvolvimento do número.

Projeto - Além da parceria com um shopping da região, que vai possibilitar que os clientes troquem cupons fiscais por ingressos para assistir o espetáculo, o circo também firmou acordo com a Prefeitura de Salvador, possibilitando que crianças e adolescentes de escolas públicas possam assistir ao espetáculo gratuitamente.

Ainda durante a temporada na cidade, oficinas circenses gratuitas serão oferecidas à população. De acordo com a assessoria de imprensa do circo, as informações sobre a inscrição para as aulas devem ser divulgadas no início de novembro.

