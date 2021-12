Circo da China apresenta espetáculo no gelo em Salvador

O Circo da China volta a Salvador com o espetáculo "On Ice - Mundo da Imaginação", realizado em uma pista de gelo. As apresentações acontecem no Teatro Castro Alves, nos dias 2 e 3 de junho, com duas sessões diárias, às 16h e 20h (sábado) e às 10h30 e 16h (domingo).

Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 150, a depender da fila, e já estão à venda na bilheteria do teatro, dos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

A produção circense conta com mais de 30 artistas chineses, entre acrobatas, contorcionistas e dançarinos que desafiam as leis da gravidade.

O espetáculo mostra a técnica destes artistas por meio de uma história que envolve príncipes, princesas, fadas, unicórnios e personagens como Peter Pan e Pinocchio.

adblock ativo