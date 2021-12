Cinemas exibem filmes brasileiros com ingressos a R$ 3

Como todo ano, a Rede Cinemark promove o Projeta Brasil em suas salas de todo o País. Já na 15ª edição, o projeto, que é dedicado a exibir somente filmes brasileiros, será realizado nesta segunda-feira, 10, com ingresso no valor único de R$ 3.

Ao todo, 38 filmes foram selecionados para edição de 2014, que terá ainda a exibição do curta "Se o Mundo Fosse Um Filme", dirigido por Áquila Cavalieri Frota, do Rio de Janeiro. O curta foi selecionado no Concurso Brasil em Cartaz, promovido pelo Portal Tela BR em parceria com a Rede Cinemark, com júri formado por Laís Bodanzky e Fernando Bonassi. No total, 528 salas serão ocupadas com o projeto.

A programação ainda tem os filmes "Tim Maia", que relata a trajetória do cantor e "Trash - A Esperança Vem do Lixo", com Wagner Moura e Selton Mello. Ainda entre os destaques estão"Getúlio", em que Tony Ramos interpreta o político gaúcho, e sucesso "Hoje Eu Quero Volta Sozinho". Todos os horários e salas dos filmes podem ser vistos no site oficial do evento. A programação não é válida para as salas Primes.

