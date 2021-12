Cine Teatro Solar Boa Vista completa 30 anos

É verão no Solar. A luz que incide na fachada é refletida pelos espelhos que formam o mosaico de Castro Alves, construído na parede do Cine Teatro.

Esses espelhos refletem também a imagem do Casarão Amarelo, antiga morada do poeta abolicionista e antiga sede da Prefeitura de Salvador. Antiga, mas nem tanto.

Com 30 anos de existência para comemorar em 2014, o Cine Teatro Solar Boa Vista e os arredores do seu parque, no Engenho Velho de Brotas, merecem atenção especial pelos marcos de sua rica história.

Memórias

É preciso tempo e atenção para não se perder na viagem narrativa feita por Chicco Assis, coordenador do Cine Teatro, a fim de contar a longa trajetória.

O Engenho Velho, como indica o nome, era um engenho de cana-de-açúcar do século 19. O Casarão Amarelo era a sede desse engenho e nele morava a família do senhor Machado da Boa Vista.

Anos depois, a propriedade é adquirida pelos pais de Castro Alves, que pôde viver parte de sua infância no local, para onde retornou um pouco antes de falecer. Suas lembranças de garoto serviram de inspiração para muitos de seus poemas, a exemplo de A Boa Vista.

Após o falecimento do poeta, a família vende a fazenda para o Estado, que instala, em linguagem da época, uma "casa para alienados" (inicialmente Asylo São João de Deus, que depois tornou-se o Hospital Juliano Moreira).

Já na década de 80, quando a sede provisória da Prefeitura é instalada no casarão, surge o propósito de movimentar o entorno. Então é criado o Cine Teatro Solar Boa Vista, que seria um centro cultural da região.

Passagem de artistas

Além de Castro Alves, já passaram por essas bandas outros grandes artistas, como Gilberto Gil, Pepeu Gomes, Armandinho, Luiz Caldas e Moraes Moreira.

Grandes nomes que se reuniam para o tradicional Afoxé do Badauê, festa que celebra a cultura negra na Ladeira de Nanã (Engenho Velho) desde 1978.

"Ficamos parados durante um tempo. A gente envolvia os jovens para entender a cultura popular como instrumento de educação. Com 35 anos (de badauê), o teatro nos convocou a ativar", disse Moa do Katendê, fundador do afoxé que, ainda hoje, se apresenta no teatro.

Para Moa, apesar do espaço ser propício às atividades, ainda falta uma ação global de comunicação na comunidade.

A cantora Márcia Short, moradora da região, também mantém relação especial com o teatro. "Por volta de 1984 subi num palco pela primeira vez. Foi no recém-inaugurado Teatro Solar Boa Vista. Muito nervosa, cantei duas canções no show para uma plateia com Lazzo Matumbi, Gileno Felix e outras feras. Ali me descobri artista", disse.

Solar a todo vapor

Em 2007, um novo pensamento da política cultural do Estado prevê que os espaços culturais sejam regidos por pessoas com qualificação para tal e que sejam indicadas pela comunidade.

O gestor Chicco Assis, criado na área, assume nessa época. Segundo ele, de 2007 a 2010 se intensificou o trabalho de atrair o público para o local.

"A gente começou a pensar de que maneira o Solar poderia se tornar um espaço das manifestações populares, mas também um espaço mais festivo", afirmou. Para isso, investiram em muitas parcerias, a exemplo do Mercado Cultural, festival Baianada e Intercenas Musicais.

Em 2012, aconteceu o primeiro Solar 40º, nome dado à programação de verão que, nesta edição comemorativa, acontece até dia 26 de fevereiro.

"O conceito que a gente está construindo para comemorar os 30 anos do solar é Nós Solar, o Mundo. Isso é justamente fazer com que as pessoas entendam esse espaço como uma extensão do próprio lar", diz Chicco.

