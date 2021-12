Cinco jovens atrizes investem no projeto As Perigas

O próximo domingo é o Dia Internacional da Mulher. Pensando no universo feminino, cinco jovens atrizes baianas resolveram "invadir" a cena de comédia soteropolitana, dominada pelos homens, para mostrar o humor de saias.

Trata-se do projeto As Perigas, que envolve teatro, TV e internet. Amanhã, às 20 horas, elas estreiam espetáculo homônimo no Zen Dining & Music, Rio Vermelho.

As intérpretes prometem escancarar "micos " e trapalhadas delas (as atrizes garantem que as histórias são reais), com a intenção de divertir mulheres e homens.

No palco, Sara Galvão, Clarissa Napolli, Gabriela Vianna, Luciana Simões e Thaís Laila representam cinco amigas que se envolvem em situações para lá de embaraçosas, principalmente quando o assunto é o relacionamento com os homens.

"Periga das Perigas"

Na comédia, caberá ao público eleger qual delas tem a história mais hilária. Esta terá o título de "Periga das Perigas". Como elas estão sempre se metendo em confusões, o embate (pelos menos esta é a intenção) deverá render boas gargalhadas da plateia.

Sara Galvão (As Três Irmãs do Sertão), que além de atuar divide a direção com Jorge D'Santos e o roteiro com Clarissa Napolli, acredita que as mulheres irão se identificar com a comédia e os homens deverão saciar a curiosidade do Clube das Luluzinhas, pois "será como espiar a conversa de banheiro feminino através do buraco da fechadura".

Sara informa que a série televisiva de As Perigas, que está em fase de captação de recursos, deverá ser veiculada em canal fechado. A série já tem totalizados 13 episódios, só na primeira temporada, e terá a participação dos músicos Adelmo Casé e Marcelo Timbó como atores.

Pílulas na internet

"Nós percebemos o potencial destas histórias reais de mulheres e resolvemos roteirizar, somando às colaborações de relatos de outras pessoas", afirma Sara, que diz que o projeto também contempla "pílulas" na internet. Um bom exemplo foi As Perigas no Carnaval.

O projeto teve incentivo do dramaturgo Claudio Simões e o diretor Harildo Déda não se furtou a dar algumas orientações às atrizes durante piloto da série. "São loucas, mas admiro o fato delas tentarem revitalizar a cena de humor", disse Harildo.



"A sensação que tenho é que os homens baianos se arriscam mais na comédia. Olha o exemplo da Cia Baiana de Patifaria e dos Cafajestes. Eu, particularmente, adoro a cena de humor e acho que é um mercado que tem potencial para as mulheres investirem", frisa Clarissa Napolli (Típicos), que atua na peça e também assina o texto.

E as mulheres?

A atriz Thaís Laila (Aventuras do Maluco Beleza, Compadre de Ogum/Crimes Delicados) confidencia que tem se perguntado por que os atores baianos são mais reconhecidos em nível nacional do que as atrizes. No humor, não é diferente.

O ator e roteirista Alan Miranda, da +1 filmes, opina que não faltam atrizes baianas que brilhem no humor. "Faltam produtores que invistam nas figuras femininas", diz.

Enquanto isto, homens travestidos de mulheres não faltam nos palcos baianos. No final de semana, por exemplo, os espetáculos Abafabanca e Pero no Mucho conquistaram boa fatia do público.

