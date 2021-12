"Cidade em Plano" explora a relação do corpo com o cidade

Misto de dança contemporânea com artes visuais, performance e teatro, o espetáculo Cidade em Plano será apresentado somente nesta sexta-feira, 20, e sábado, 21, às 20 horas, e domingo, às 19 horas, na sala principal do Teatro Vila Velha.

Trata-se da oitava produção da Anti Status Quo Companhia de Dança (Brasília), também conhecida como A.S.Q. Companhia de Dança, que encerra turnê em Salvador depois de passar por Curitiba e Recife.



"Cidade em Plano surgiu da investigação da relação do corpo com a arquitetura e o urbanismo de Brasília", explica a diretora, a coreógrafa Luciana Lara. Ela informa que a ideia foi refletir sobre a influência da configuração da cidade no corpo humano. Luciana assina cenário e figurino da montagem com Marconi Valadares.

"Brasília tem muitos espaços abertos e penso que leva a gente a se voltar para o nosso interior, para a nossa identidade", diz.

Instâncias de poder

E não só isso: a pesquisa da companhia também reflete sobre as instâncias de poder e, logicamente, sobre política, razão porque a montagem, que estreou em 2006, vem alcançando muita aceitação.



Nos períodos de manifestações públicas, quando os jovens foram às ruas exigir mudanças, o espetáculo também dialogou com eles.

Amanhã, às 17 horas, a coreógrafa Luciana Lara também lança o livro Arqueologia de um "Processo Criativo - Um Livro Coreográfico", no Teatro Vila Velha, em evento aberto ao público. O livro é uma reflexão crítica e visual do processo criativo do espetáculo Cidade em Plano.

Neste mesmo dia, das 9 às 12 horas, a Anti Status Quo Companhia de Dança também vai promover o workshop gratuito Camadas de significado na dramaturgia do movimento, na sala principal do Teatro Vila Velha.

O evento é dirigido a bailarinos, coreógrafos, performers, pesquisadores, professores e estudantes de dança e artes cênicas.

Cartões-postais

Em cena, os quatro bailarinos, João Lima, Luara Learth, Valéria Rocha e Vinícius Santana, dançam ao som de uma trilha especialmente criada para o espetáculo, que constrói um cenário sonoro a partir de sons da própria cidade.

A concepção da cenografia é minimalista e o figurino é feito de cartões-postais, a exemplo do Congresso Nacional, Catedral de Brasília e Palácio Itamaraty .

A companhia, que tem 25 anos, pela primeira vez apresenta este espetáculo em Salvador. "Estamos em período de Copa do Mundo e proximidade da Festa de São João, mas sabemos que Salvador tem uma tradição de dança muito forte e temos esperança de público", finaliza Lara.

adblock ativo