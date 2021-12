Ciclo de leituras dramáticas estreia nesta quinta em homenagem ao Dia do Teatro

A Outra Companhia de Teatro realiza o 'Ciclo de Leituras Dramáticas' durante o mês de março, em comemoração ao Dia do Teatro. A primeira leitura acontece nesta quinta-feira, 21, na sede da companhia, no bairro de Politeama, em Salvador.

A primeira leitura realizada é 'Stopem, Stopem', compilado de textos de João Augusto, fundador da Companhia Teatro dos Novos, grupo criador do Teatro Vila Velha.

O evento também também com participação do Coletivo COATO, sob a provocação artística do diretor Marcus Lobo, para realizar a leitura

Nos meses de abril e maio, ocorrem mais duas leituras com os textos A Bofetada, da Cia Baiana de Patifaria, e Cabaré da Rrrrraça, montagem de sucesso do Bando de Teatro Olodum.

