Cia de Comédia Os Melhores do Mundo lançará filme e nova peça

A companhia de comédia "Os Melhores do Mundo" está a todo vapor. Os atores celebram neste sábado, 4, os 20 anos da peça "Notícias Populares". O espetáculo será apresentado, às 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos ainda estão à venda na bilheteria do TCA, nos SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

O ator Jovane Nunes, um dos componentes do grupo, conversou com a equipe do Portal A TARDE e detalhou sobre o crescimento do grupo até os dias atuais, além de falar sobre os próximos projetos.

Hermanoteu estará nas telonas

Já de início, Jovane traz uma novidade para os fãs de "Hermanoteu na Terra de Godah". A peçaque se popularizou ao ponto de ser transmitida ao vivo no Multishow e estar no catálogo da Netflix. Agora, um novo passo será dado: Hermanoteu se tornará um filme!

"Começaremos a gravar o filme em novembro com a Fox Internacional. Acredito que as gravações ocorrerão no Chile, em Pernambuco e em um estúdio no Rio de Janeiro, para que possamos mostrar desde a peregrinação até sua chegada a terra de Godah", revela o ator.

Jovane afirma que o crescimento da fama de Hermanoteu surpreendeu: “Hermanoteu se tornou um fenômeno popular de tal forma que outros grupos entram em contato para poder reproduzir a peça. O espetáculo está sendo apresentado na Espanha, Argentina e também no Brasil. Nós cedemos a licença de forma gratuita apenas aos grupos independentes”.

Jovane dá vida ao Sargento Deny em uma das esquetes

Notícias Populares: um fenômeno, 20 anos

Você provavelmente já deve ter assistido uma das esquetes da peça “Notícias Populares”. Uma das que se tornou mais famosa foi “Joseph Klimber”, o homem que nunca desiste independente das adversidades. A esquete está em diversos canais no Youtube e caracterizou a marca da companhia Os Melhores do Mundo.

O texto, escrito por Jovane e Vitor Leal, também integrante da companhia, foi inspirada através de um filme. "Eu tinha acabado de assistir 'O Fugitivo', onde havia o personagem Richard Klimbe que não desistia do seu objetivo. Uni essa ideia com a temática de livros de auto-ajuda, que estavam famosos na época, e mandei o texto para o Vitor, que acrescentou algumas coisas", explica Jovane.

“Naquela época ainda escrevíamos tudo a caneta, então o texto original de Joseph Klimber ficou guardado por um bom tempo”, conta o ator.

Joseph Klimber é considerado o ápice de "Notícias Populares"

A esquete foi apresentada no Programa do Jô e foi a partir desta aparição que o compartilhamento deste registro viralizou. "Depois desse dia voltamos ao programa e Jô mencionou que estava entre os 10 textos favoritos dele, eu tremi naquele momento", lembra.

A fama do grupo tem crescido a cada ano, Jovane relembra a carreira ao longo do tempo: "Nós começamos em 1994 e a mesma formação segue até hoje. É uma carreira longa e feliz, sempre lotávamos o lugares, alguns pequenos e outros maiores. Hoje estamos em uma fase mais madura".

"Notícias Populares" aborda temas atuais de forma bem-humorada e com algumas críticas. Após 20 anos de existência, o ator afirma que os assuntos mais discutidos ultimamente estarão nas esquetes. "A gente falará sobre o dia a dia, a eleição deste ano e até mesmo o Neymar! Sempre atualizamos para ter uma conexão maior com a plateia", explica.

Os Melhores do Mundo estiveram em Salvador no ano passado, porém com apresentação na Concha Acústica do TCA. "Ano passado tivemos a experiência de apresentar na Concha e também recebemos o Luís Miranda, é uma experiência maravilhosa. Neste ano ficamos com a sala principal, quem sabe no ano que vem?", relata o artista.

Na apresentação deste sábado não haverá convidados e apenas a atriz Adriana Nunes não estará presente. Esquetes como "Saraiva" e "As Torres Gêmeas" estão confirmadas no repertório teatral.

Segundo o ator, há um desejo de vir a Salvador mais vezes com a companhia. Ele também afirma que não é algo que será concretizado a curto prazo, já que terá um filme para ser gravado.

Além das esquetes tradicionais, o público poderá conferir uma nova: "Rodeio". Ela será uma prévia para que o público conheça um pouco do que terá na nova peça do grupo, "A Grande Verdade", que está prevista para estrear no início de 2019.

A esquete no personagem Saraiva será apresentada neste fim de semana

