Cia Barbixas de Humor traz o espetáculo Improvável

A Cia Barbixas de Humor volta a Salvador com o espetáculo "Improvável", que ficará em cartaz de 12 a 14 de julho, no Teatro Sesc Casa do Comércio, com ingressos a R$ 60 (inteira).

O espetáculo é baseado no improviso. O mestre de cerimônias apresenta as regras do jogo e a plateia sugere temas, com os atores improvisando as cenas na hora. O elenco é formado por Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna.

