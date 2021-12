Cia Baiana de Patifaria apresenta três espetáculos no Teatro Módulo

A Cia Baiana de Patifaria ocupa o Teatro Módulo a partir do dia 13 de outubro, com a Trilogia Patife, composta pelos espetáculos A Vaca Lelé, Fora da Ordem e A Bofetada. A temporada segue até 4 de novembro, com sessões aos sábados e domingos. Os ingressos custam R$ 50 e R$ 25 e estão à venda na bilheteria e no site Ingresso Rápido.

A remontagem de ‘A Vaca Lelé - Um musical para todas as idades’ marca o reencontro dos diretores Lelo Filho e Fernanda Paquelet. O novo elenco – Lelo Filho, Marcos Barreto, Mário Bezerra e Rodrigo Villa - dá vida à vaquinha Matilde, à Mosca, à Cigarra, ao Vaga-Lume, ao Pardal, à Galinha, ao Touro e ao Espantalho. O musical infanto-juvenil fica em cartaz aos sábados e domingos, às 16h.

Primeiro solo de Lelo Filho, montagem Fora de Ordem será apresentada aos sábados, às 20h

Já o espetáculo Fora da Ordem, o primeiro solo de Lelo Filho, será apresentado aos sábados, às 20h. A montagem traz duas gerações da família Telles Pinto e 50 anos de história pós AI-5, em um misto de ficção e realidade.

Inspirado na canção homônima de Caetano Veloso, a peça aborda temas como ditadura, racismo, homofobia, violência, guerras santas, e intolerância social. Através de um núcleo familiar que vai desmoronando ao longo do espetáculo, Fora da Ordem expõe os ‘anos de chumbo’ e suas agressões sociais, como o veto aos direitos políticos, cerceamento das liberdades individuais e censura prévia da informação.

A trilogia traz ainda a comédia A Bofetada, que completa 30 anos e faz quatro apresentações aos domingos, às 20h. Nesta nova temporada, os patifes Mário Bezerra, Marcos Barretto, Rodrigo Villa e Lelo Filho trazem as atuais manchetes do noticiário político-social-econômico brasileiro, em especial, as eleições de 2018, que se misturam aos bordões ‘é a minha cara’, ‘oxente’, ‘momento lindo, maravilhoso’, ‘adoro, chega choro’.

