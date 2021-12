Chega a Salvador a peça A Fantástica Fábrica de Chocolate

Livre adaptação do livro Charlie e a Fábrica de Chocolate (Roald Dahl,1964), chega a Salvador, nos dias 30 e 31 de março, o espetáculo A Fantástica Fábrica de Chocolate. A montagem fica em cartaz no Teatro Jorge Amado, sempre às 20h. Os ingressos custam R$50 (inteira) e R$25 (meia).

O espetáculo conta a história de um garoto muito pobre chamado Charlie, que vive com seus pais e seus avós em uma casa pequena. Como qualquer criança, Charlie adora chocolate, mas, devido à condição de sua família, ele só ganha um único chocolate uma vez por ano, no dia do seu aniversário. Porém, tudo em sua vida pode mudar com uma estranha promoção feita por Willy Wonka, dono da Fantástica Fábrica de Chocolate.

Na promoção, quem achar um bilhete dourado colocado em três barras Wonka (na obra original do britânico Roald Dahl são cinco), irá passar um dia inteiro visitando a imensa fábrica. Charlie e mais outras duas crianças - Veruca e Augusto - encontram o tão sonhado convite dourado e juntos eles vão viver diversas aventuras nas dependências da fábrica do excêntrido Willie Wonka. Vale ressaltar que na obra original há ainda outras duas crianças: Violet e Mike TV, que não entraram nessa adaptação para o teatro.

