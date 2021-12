Chega a Salvador a montagem Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa

Inspirado nos contos das Mil e Uma Noites, o espetáculo Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa entra em cartaz, todos os sábados e domingos do mês de março (de 9 a 24), às 16h, no teatro Cine Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. O espetáculo custa R$ 30,00 (meia) e R$ 60,00 (inteira).

O musical, que tem a duração de 60 minutos e possui nove cenários, é assinado pelo diretor e dramaturgo Luiz Roberto Pinheiro. Segundo Pinheiro, a peça foi concebida privilegiando diálogos curtos, precisos, introduzindo pinceladas de humor, o que torna o espetáculo ainda mais dinâmico e agradável de assistir.

