'CentralZona da Comédia' entra em cartaz em Salvador

A montagem 'CentralZona da Comédia' entra em cartaz neste sábado, 15, no Centro Cultural Ensaio, às 19h. O espetáculo será apresentado sempre as sextas, sábados e domingos de setembro, com sessões às 19h e 20h. O ingresso custa R$20 (Inteira).

A peça traz a tona esquetes com diversas personagens caricaturadas que fazem parte do nosso cotidiano, desde a cabeleireira sem papas na língua, passando por políticos com propostas estapafúrdias, até um pai de santo fajuto que atende um bando de velhinhas sexualmente descontroladas.

