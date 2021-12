Casulo estreia no Teatro Castro Alves

O espetáculo Casulo - Uma Intervenção Trans... é uma das opções de lazer deste fim de semana em Salvador. A montagem realiza apresentações nesta sexta-feira, 6, e sábado, 7, às 20 horas, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA). O ingresso custa R$ 24 (inteira).

A peça, que tem concepção, roteiro, direção e interpretação do ator Ângelo Flávio e realização da Cia Teatral Abdias do Nascimento (CAN), aborda temas como direitos humanos, identidade, diversidade, cidadania, afirmação e negação dos gêneros.

No palco, Ângelo Flávio faz um mergulho no universo dos travestis, transexuais e transgêneros acompanhado por uma banda ao vivo, que tem direção musical de Maurício Lourenço.

Também fazem parte do elenco os dançarinos do grupo The Fabolous, a transformista Kaysha Kutnner, e os performers Nandão e Twyggi. Diogo Teixeira e Denise Correia também cantam e interpretam personagens, ao lado das backing vocals Alexandra Pessoa, Nara Couto e Émile Lapa.

