Carlinhos Maia apresenta 'Fiquei Famoso' no Teatro Castro Alves

O digital influencer Carlinhos Maia irá se apresentar em Salvador, no dia 25 de agosto, às 20h. O evento acontece no Teatro Castro Alves e os ingressos já estão à venda na bilheteria, no SAC dos shoppings Barra e Bela Vista, ou através do site Ingresso Rápido.

Em 'Fiquei Famoso', Carlinhos Maia conta como foi seu processo de fama, citando situações engraçadas que passou até os dias atuais. O digital influencer aborda sobre como é uma pessoa que já foi pobre convivendo com famosos em um ambiente rico.

