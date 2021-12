Campanha Solos Solidários arrecada dinheiro para estudantes da Ufba

O programa de pós-graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia (Ufba) realiza nesta terça-feira, 28, às 19h, no Teatro de Movimento (Campus Ondina), o evento Solos Solidários dos solos Oriki, Terreiro.com, Razões e Natividade. O ingresso solidário custa R$ 10.

O evento tem objetivo de subsidiar os alunos que sofreram com o corte de 30% do orçamento aplicado pelo Ministério da Educação (Mec).

“Essa foi uma alternativa que encontramos para lidar com os cortes de verbas e com o bloqueio de novas bolsas de pesquisas. As universidades públicas são espaços forte de crítica, análise política e resistência, e foi se aproveitando dessas qualidades que decidimos criar essa campanha para criar possibilidades de permanência. Importante o apoio e a solidariedade de todos”, afirma o discente Ian Habib.

“O Governo Federal cortou os recursos da educação. Diante dessa situação de calamidade pública, estamos utilizando de todas as estratégias possíveis para viabilizar o andamento das pesquisas em artes, com criatividade, para auxiliar minimamente a manutenção de tais projetos”, ressalta Tânia Bispo, professora da Escola de Dança da Ufba e idealizadora do projeto.

